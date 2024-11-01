مقتل ضابط في لواء "غفعاتي" متأثراً بإصابته قبل أكثر من شهر في معارك جنوبي قطاع غزة

وطن: أعلن المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة "شاكيد" في "لواء غفعاتي" متأثراً بإصابته قبل أكثر من شهر في معركة جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ الضابط القتيل كان قد أُصيب بجروح خطيرة في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، حيث أُصيب في الحادثة نفسها 4 جنود آخرين، وقُتل وأصيب عدد آخر، وذلك في إثر انفجار سلاح داخل مبنى في رفح.

وقبل 3 أيام، أقرّ المتحدّث باسم جيش الاحتلال بمقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين، وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في جباليا، شمالي القطاع.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة في غزة التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلية على المحاور كافة، وتحقيقها إصابات مؤكّدة وخسائر في صفوفها، وخاصةً في شمال قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال حصاره ويجدّد ارتكاب المجازر بحقّ المدنيين.

وفي هذا السياق، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الجمعة، استهدافها، برشقة صاروخية من نوع "107"، مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح.