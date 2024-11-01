ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال مركبتين في خان يونس

وطن: استشهد، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية استشهاد ثلاثة مواطنين، وصلوا أشلاء إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، وذلك عقب استهداف قوات الاحتلال لمركبتين على الطريق الساحلي غربي بلدة القرارة في محافظة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.