الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: بعد هدوء حذر استمرّ أياماً، شنّ الاحتلال الإسرائيلي نحو 12 غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل أمس الخميس وفجر اليوم.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حارة حريك وتحويطة الغدير والغبيري ومحيط مجمّع المجتبى وأوتوتستراد السيد هادي نصر الله وطريق المطار القديم والرويس والمريجة.

كذلك، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة عين الرمانة بين القماطية وعالية في جبل لبنان.

وفي جنوب لبنان، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطيران الحربي أغار عند الثالثة فجراً على حسينية بلدة خربة سلم ومستوصف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ودمّرته.

كذلك، شنّ غارة على مقر جمعية كشّافة الرسالة الإسلامية قرب النادي الحسيني لبلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل، بحسب الوكالة الوطنية.

وشنّ غارات عنيفة جداً على الخيام، إضافة إلى قصف مدفعي ثقيل، وقذائف فسفورية.

وكان الاحتلال قد جدّد عدوانه على مدينة النبطية ليل أمس، ونفّذ عدة غارات، وطال قصفه حيّ الراهبات.

وأفادت مصادر صحفية محلية بارتقاء شهداء وإصابة آخرين في الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدة قرى في الجنوب اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 2867 شهيداً و13047 جريحاً.

المصدر: "الميادين"