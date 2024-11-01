خلال ساعات.. المقاومة في العراق تنفذ 6 عمليات ضد أهداف حيوية في الأراضي المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، تنفيذها عدداً من العمليات النوعية ضد أهداف إسرائيلية حيوية في فلسطين والجولان السوري المحتلين.

وفي أولى عملياتها، استهدفت المقاومة العراقية هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

ثم أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانين منفصلين، أنّ مقاتليها هاجموا هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المُسيّر، مرةً ثانية وثالثة خلال ساعات الفجر.

كما هاجم مقاتلو المقاومة العراقية هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمتها هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل للمرة الثانية خلال هذه الساعات، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيانها السادس لليوم، أكّدت المقاومة العراقية مهاجمة هدف حيوي في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذه العمليات تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكّدةً استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأمس الخميس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ 7 عمليات ضد الاحتلال، حيث هاجمت هدفَين جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفاً حيوياً في الوسط، كما استهدفت الجولان السوري المحتلّ مرتين، وهاجمت هدفَين حيويَين في شمال فلسطين المحتلّة.