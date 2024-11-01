مسيرات شعبية في اليمن تحت شعار "مع غزة ولبنان.. جاهزون لأيّ تصعيدٍ أميركي صهيوني"

وطن: خرجت مسيرات حاشدة في عدّة محافظات ومديريات ومدن يمنية تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي عليهما.

وتحت شعار "مع غزة ولبنان.. جاهزون لأيّ تصعيدٍ أميركي - صهيوني"، تظاهر الآلاف في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والجوف والمَحْوِيت.

ويتوقّع أن يشهد اليمن خروجاً مليونياً، اليوم الجمعة، في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكثر من 380 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية، دعماً لصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتيهما.

وأمس الخميس، دعا قائد أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي الشعب اليمني إلى "الخروج المليوني"، الجمعة، في العاصمة والمحافظات "جهاداً في سبيل الله"، و"نصرةً لفلسطين ولبنان"، مؤكداً أنّ المقاومة في لبنان وقطاع غزّة أظهرتا صموداً عظيماً قبالة العدو الإسرائيلي.

وتستمر القوات اليمنية منذ انطلاق "طوفان الأقصى" بإسناد المقاومة في قطاع غزّة، عبر فرض حصار بحري على الاحتلال الإسرائيلي في المحيط، كما تطلق الصواريخ والمسيّرات نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من استمرار العدوان الأميركي - البريطاني على البلاد.