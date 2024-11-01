الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مدينة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية داهمت عددا من الأحياء في المدينة منها خلة الايمان في الجبل الشمالي، وشوارع الأرصاد، ومؤتة، وسفيان، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحامها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشابين سيف مرعي من خلة الايمان في الجبل الشمالي، ومحمد التيتي من شارع الارصاد.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت إحدى البنايات في شارع سفيان في المدينة واعتقلت منها الشاب حامد نائل القوقا.