للمرة الاولى منذ بداية "حرب الابادة".. 7 عمليات للمقاومة الإسلامية في العراق ضد الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس في بيانين مختلفين، مهاجمتها لهدفين حيويين في وسط وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة أن العمليتين "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكّدت المقاومة في بيانها، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة في العراق، قد أعلنت الخميس أيضاً، عن 5 عمليات في فلسطين المحتلّة، مستهدفةً الجولان السوري المحتلّ مرتين، وهدفَين حيويَين في شمال فلسطين المحتلّة، وهدفاً عسكرياً في جنوبها .

وبذلك بلغ مجموع عمليات المقاومة في العراق، 7 عمليّات في اليوم الواحد وهي المرّة الأولى منذ بداية حرب الابادة على قطاع غزّة، ما يؤكّد على النهج التصاعدي الذي تسلكه المقاومة الإسلامية في العراق للضغط على الاحتلال لوقف حربّه على لبنان وغزّة.