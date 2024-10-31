مسؤولون إيرانيون يتوعّدون "إسرائيل": ردّنا سيكون قاسياً وسيتجاوز كلّ التصوّرات

وطن: على أكثر من مستوى، توعّد مسؤولون إيرانيون، اليوم الخميس، بردّ إيراني حتمي وقوي على "إسرائيل" بعد شنّ الأخيرة، الأسبوع الماضي، عدواناً جوياً زعمت أنه طال أهدافاً عسكرية إيرانية.

وتوعّد القائد العام لحرس الثورة الإيراني، اللواء حسين سلامي، "إسرائيل" بردّ "سيتجاوز كلّ التصوّرات"، مؤكداً أن الإسرائيليين "أخطأوا هذه المرة أيضاً".

سلامي، وخلال كلمة في "مؤتمر شهداء محافظة فارس"، توجّه إلى الاحتلال ومسؤوليه بالقول إن: "إسرائيل تظن أن بمقدورها تغيير موازين القوى ومواجهة القوة الإسلامية في المنطقة عبر إطلاق بضعة صواريخ (...)، هذه المرة أيضاً أخطأتم وستذوقون الرد الذي سيتجاوز كلّ التصوّرات"، مضيفاً "لقد أثبتم مرة أخرى أنكم لا تعرفون الشعب الإيراني وحساباتكم خاطئة تماماً".

وذكّر سلامي "إسرائيل" بفشل منظومات دفاعها الجوي حيث "شهدت كيف انهارت دفاعاتها الجوية في عملية الوعد الصادق اثنين"، مضيفاً "تعتمدون على بضعة صواريخ ومقاتلات بينما هي لن تمنع سقوطكم. إنكم شجرة بلا جذور وستسقطون حتماً".

من جهته، أكد محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أن "إسرائيل" ستتلقّى "رداً قاسياً على عدوانها الأخير".

وقال محمد محمدي كلبايكاني إن إيران: "ستردّ حتماً على العدوان الإسرائيلي على نقاط داخل الأراضي الإيرانية، والردّ سيكون قاسياً ويجعل العدو يندم".

وجاء كلام رئيس مكتب المرشد، على هامش مراسم تأبين رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وأكد كلبايكاني أن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية في التصدّي للعدوان الإسرائيلي "كان مقتدراً"، موضحاً أنها "منعت المقاتلات الإسرائيلية من دخول أجواء البلاد، والأضرار الناجمة عن العدوان بسيطة".

تصريحات سلامي وكلبايكاني سبقتهما تصريحات في السياق نفسه لنائب القائد العام لحرس الثورة، العميد علي فدوي، أكد فيها أن الردّ الإيراني "حتمي"، مشيراً إلى أنه منذ أكثر من 40 عاماً "لم نترك أيّ اعتداء بلا ردّ".

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توجّه خامنئي عبر منصة "إكس"، برسالة باللغة العبرية إلى الاحتلال قال فيها: "سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ اعتداءً جوياً على إيران، وأعلن مهاجمة أهداف عسكرية "بشكل موجّه" في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما ادّعى، إلّا أن إيران أكدت تصدّيها للعدوان بنجاح، مشيرةً إلى أنّ أضراره محدودة ولا تأثير لها.

المصدر: "الميادين"