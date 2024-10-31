22 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ووسط القطاع

وطن: استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة ووسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 16 مواطنا وإصابة 30 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال منزلي عائلتي أبو أمونة، وصيدم، في المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت أن مواطنين استشهدا إثر استهداف الاحتلال لدراجة في قرية الزوايدة وسط القطاع، في حين استشهد أربعة مواطنين وأصيب 10 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة نصر في محيط أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.