فيديو| "القسام " تستهدف آلية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" في جباليا

وطن: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في الفيديو إن عملية استهداف جيب إسرائيلي من نوع "همر" جرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت المشاهد خروج أحد مقاتلي القسام من نفق هجومي، ثم ضرب الآلية العسكرية بقذيفة "آر بي جي" المضادة للدروع، قبل العودة إلى النفق.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي -قبل 3 أيام- سحب اللواء 460 من مخيم جباليا، والإبقاء على اللواء 401 ولواء غفعاتي للمشاة.