شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت في آن واحد حي الصبرة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقرية الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.