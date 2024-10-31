حزب الله يستهدف "الكريوت" شمالي حيفا.. ويواصل عملياته ضد تجمعات جنود الاحتلال

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف تجمّعات وقواعد الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، بالتزامن مع تصدّيها لقوات الاحتلال عند الحافة الأمامية جنوبي البلاد.

‏وفي آخر عملياتها حتى الآن، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ4:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، مخازن "يركا" شرقي مدينة عكا، بصلية صاروخية كبيرة.

وعند الساعة الـ 03:40 من بعد ظهر اليوم الخميس استهدفت تجمّعاً لقوات الاحتلال، في مستعمرة "أفيفيم"، بصلية صاروخية، وقبلها بـ 20 دقيقة، استهدفت أيضاً تجمّعاً لقوات العدو الإسرائيلي، في ثكنة "زرعيت"، بصلية صاروخية.

وعند الساعة الـ 03:00 ظهراً، استهدف مقاتلو المقاومة تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة، شمالي "راموت نفتالي"، بصلية ‏صاروخية نوعية.‏

وفي الوقت نفسه، استهدفوا "الكريوت" شمالي مدينة حيفا، بصلية صاروخية كبيرة.‏

وتصدّى مقاتلو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة الـ 2:45 ظهراً، لمسيّرة من نوع "هرمز 450"، في أجواء القطاع الغربي، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية. ‏

وقبل ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ01:00 ظهراً، تجمّعاً لقوّات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "يفتاح"، بصلية صاروخية، وعند الساعة الـ12:45 ظهراً، مستعمرة "كرمئيل"، بصلية صاروخية كبيرة.‏

وعند الساعة الـ11:30 ظهراً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لقوّات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي منطقة الخيام، بصلية صاروخية.

وبقذائف المدفعية، استهدفت المقاومة مرةً ثانية تجمّعاً لقوات الاحتلال، جنوبي منطقة الخيام، عند الساعة الـ12:00 ظهراً.

وشدّد حزب الله، في بياناته، على أنّ ‏هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.