الاحتلال يقر بـ9 قتلى بنيران "حزب الله" في الجليل وحيفا

وطن: تسبّبت صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، بسقوط 9 قتلى وعدد من الإصابات في الجليل و"الكريوت" شمالي حيفا، منذ صباح اليوم الخميس.

وبينما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "يوم معقّد جداً في الشمال مع نتائج فتّاكة بشكل استثنائي"، أكدت القناة "الـ 14" الإسرائيلية، سقوط 7 قتلى في المطلة في الجليل الأعلى، نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ صواريخ أُطلقت من لبنان، أصابت تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في المطلة بشكلٍ مباشر، واصفةً الحادثة بـ"القاسية".

إلى جانب ذلك، شدّدت على أن "حزب الله ليست لديه قدرات فقط، بل نوايا، فهو عندما أطلق الصواريخ على المطلة يعرف تماماً إلى أين يطلق، والنتيجة كانت قاسية"، مضيفةً "لا شكّ بعد أحداث اليوم، يدرك سكان الشمال، أنه سيمضي وقت طويل حتى يعودوا إلى المستوطنات".

وعقب سقوط صواريخ في المطلة، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه تمّ نقل مصابين بصواريخ حزب الله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وفي حيفا، أعلنت القناة "الـ14" الإسرائيلية، مقتل إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين، عقب سقوط صاروخ شرقي "الكريوت"، من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

كما ذكر الإعلام الإسرائيلي إصابة مباشرة في "فرعام"، وأنّ طواقم الإنقاذ في الطريق إلى هناك.

ودوّت صفارات الإنذار في شرقي مدينة حيفا، و"الكريوت" شمالها، وفي منطقة خليج حيفا و"كريات آتا" و"كريات بياليك"، بالإضافة إلى دوي الصفارات في "افن مناحم" و"شوميراه" و"زرعيت" و"شتولا" و"أفيفيم" في الجليل الغربي، و"مرغليوت" في إصبع الجليل، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وعقب ذلك، أعلن جيش الاحتلال، أنّه وفقاً لتقديرات الوضع تقرّر إعلان "المطلة" و"كفر جلعادي" و"مسكاف عام" منطقة عسكرية مغلقة.