فيديو| بمسيرات وصواريخ نوعية.. حزب الله ينشر مشاهد العملية في "شراغا" و"عين شيمر" و"إلياكيم"

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، الخميس، مشاهد توثّق استهداف قاعدتي "شراغا" و"عين شيمر" ومعسكر "إلياكيم"، في عملية مركّبة، شملت إطلاق الصواريخ النوعية والمسيّرات الانقضاضية.

وشنّ حزب الله هذا الهجوم مساء الأربعاء، بحيث حقّق أهدافه بدقة، إذ عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التصدّي لصواريخ حزب الله ومسيّراته، التي حلّقت مدةً من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكدت المقاومة في بيانها.

وقاعدة "عين شيمر"، شرقي الخضيرة، هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في "جيش" الاحتلال، بينما معسكر ‏"إلياكيم"، جنوبي حيفا، تابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في "الجيش".

أما في دولة الاحتلال، فأكدت وسائل إعلام إسرائيلية عقب الهجوم أنّ المسيّرات التي أطلقها حزب الله أدخلت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما تمّت مطاردتها على مدى ساعة و9 دقائق، بحسب قناة "كان"، في اعتراف بما أكده حزب الله عن الفشل في اعتراضها.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بانفجار مسيّرتين من لبنان، بينما أكدت وسائل إسرائيلية انفجار مسيّرة في قاعدة "شراغا"، وهي قاعدة لواء "غولاني" الأساسية، شمالي عكا المحتلة.