ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,204 شهداء و101,640 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 101,640، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و131 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.