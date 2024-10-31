استشهاد الشاب معتصم عيشة برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: استشهد الشاب معتصم صالح عيشة (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في حارة المنشية بمخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت الشاب عيشة مصابا بالرأس من المخيم إلى المستشفى بحالة خطيرة، فيما ذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن شهيدا وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي من مخيم نور شمس، ما يرفع عدد الشهداء في طولكرم منذ مساء أمس إلى أربعة شهداء.

والشهداء هم إضافة للشاب عيشة: أحمد عصام فحماوي (18 عاما)، وعبد العزيز محمود أبو سمن (22 عاما)، اللذان استشهدا متأثرين بإصابتهما جراء قصف طائرة مُسيرة للاحتلال ساحة مخيم نور شمس، والشهيد حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، الذي اغتالته قوات خاصة من جيش الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أثناء تواجده في محله بمخيم طولكرم.

وكان شاب آخر قد أصيب في وقت سابق اليوم بشظايا رصاص الاحتلال في رأسه، خلال اقتحام مخيم نور شمس، تم نقله إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت آليات الاحتلال وبعد انسحابها من مخيم نور شمس، مخيم طولكرم، وتحديدا حارة البلاونة، وشرعت بتجريف البنية التحتية، بعد أن فرضت حصارا عليه، وسط اندلاع مواجهات.