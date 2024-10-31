مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من كفر قليل جنوب نابلس

وطن: سرق مستوطنون، اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منطقة "الحرجوج" على أطراف قرية كفر قليل، واستلوا على ثمار الزيتون في أراضي تعود للمواطنين صبري وعمر القني.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.