منظمة البيدر: مستوطنون بحمابة من جيش الاحتلال يستولون على بركسا في تجمع شلال العوجا

وطن: هدم مستوطنون اليوم الخميس بركسا زراعيا في تجمع شلال العوجا شمال اريحا ، واستولوا عليه محتوياتها وأتلفوها بالكامل، بعد أن أقتحموا التجمع بحمابة من جيش الاحتلال.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن المواطنين في تجمع شلال العوجا فوجئوا، اليوم الخميس، باقتحام مجموعة من المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال للتجمع، وهدمهم لبركس للمواطن احمد سالم كعابنه ،كان يستخدم كحظيرة للماشية واستولوا عليه بعد هدمه.