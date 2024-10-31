هآرتس: حماس حاولت اغتيال هاليفي في جباليا

رام الله - وطن: كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن محاولة كتائب القسام اغتيال رئيس الأركان الاسرائيلي هاليفي في جباليا.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة هآرتس ان كتائب القسام تمكنت من استهداف منزل بعد وقت قصير من مغادرة رئيس الأركان هرتسي هاليفي له في شمال قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة ان قذيفة مضادة للدروع أطلقت تجاه المنزل الذي تواجد فيه هاليفي لإجراء تقييم ميداني مع قوات الجيش، لافتة الى ان الجيش الإسرائيلي اعترف حينها بمقتل 4 جنود من وحدة 888 متعددة الأبعاد في استهداف المنزل الذي تواجد به هاليفي.