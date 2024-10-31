رئيس سلطة المياه: تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الخيارات الفنية لتلافي أزمة المياه على المدى القريب والبعيد

وطن: بحث رئيس سلطة المياه د. زياد ميمي اليوم مع رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس عيسى قسيس وأعضاء المجلس صلاح هنية وإسلام أبو زياد ومي سليمان، ومدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي، أبرز القضايا المتعلقة بأهمية تطوير آليات العمل لضمان تحسين الوضع المائي ضمن منطقة امتياز مصلحة مياه القدس.

حيث طرح قسيس جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية التي تتطلب إيجاد حلول مناسبة تساهم في رفع وتحسين كفائة عمل المصلحة في هذه المناطق، وبعض الإشكاليات التي واجهتها ولا زالت من الهيئات وتتطلب تدخل جهات الاختصاص في الحكومة لحلها.

وفي هذا الجانب أكد د. ميمي على ضرورة وضع خطة طوارئ تتضمن أهم المشاكل التي تواجه المواطن في قضية توفر المياه وانقطاعها لا سيما عند اقتراب فصل الصيف والحلول التي يتوجب العمل بها خلال الفترة الحالية لتلافي حدوث أزمة خانقة في الصيف القادم، من ضمنها تشكيل لجنة فنية من الجانبين ومشاركة أطراف من ذوي الاختصاص لدراسة جميع المشاكل الفنية ووضع الحلول العاجلة والحلول للمدى البعيد لتحسين خدمة المياه، كما أشار إلى انه سيتم مناقشة القضايا المطروحة مع جهات الاختصاص لضمان إيجاد الحلول المناسبة.

هذا وشارك في اللقاء من سلطة المياه د. معاذ ابو سعدة المستشار الفني وم. روان اسعيد الخبير المؤسساتي لمشاريع البنك الدولي وم.فادي عبد الغني مدير عام المحطات