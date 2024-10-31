الاحتلال يعلن اعتقال زوجين من اللد بتهمة التجسس لصالح إيران ومراقبة مواقع أمنية وأكاديمية

رام الله - وطن: اعتقلت أجهزة الاحتلال الأمنية زوجين من مدينة اللد قالت انهما "قاما بمهام جمع معلومات استخبارية عن منشآت قومية ومواقع أمنية لصالح إيران، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، اليوم الخميس".

وجاء في البيان أنه "ضمن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام، والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية ووحدة السايبر "لاهف 433" في الشرطة، "تم كشف خلية تابعة لعناصر استخبارات إيرانيين كانت تهدف إلى تجنيد وتشغيل مستوطنين في إسرائيل"، علما بأن "إسرائيل" كشفت في الأسابيع الماضية عن اعتقال عدة خلايا تتجسس لصالح إيران.

وبحسب البيان، فإنه في إطار التحقيق "تم اعتقال زوجين (رجل وزوجته)، وكلاهما في الثانية والثلاثين من العمر، من سكان اللد، بعد أن نفذا مهام لصالح شبكة إيرانية تقوم بتجنيد إسرائيليين من أصول قوقازية".

وأضاف أنه "أثناء التحقيق معهما في الشاباك والشرطة، تبيّن أن الزوج قد تم تجنيده على يد إلشان (ألكان) أغاييف، البالغ من العمر 56 عامًا وهو من أصل أذري، والذي يعمل لصالح عناصر إيرانيين. وضمن مهامه، قام بمراقبة لمواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر الموساد، إضافة إلى جمع معلومات.

كما تضمنت المهام جمع معلومات حول باحثة أكاديمية تعمل في معهد أبجاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، والتي كانت مستهدفة من قبل الإيرانيين. كما طُلب من الزوج البحث عن شخص للعمل كمنفذ لعملية اغتيال لصالح المشغل الإيراني. وقد ساعدته زوجته في تنفيذ بعض هذه المهام.

وختم الشاباك بالإضافة إلى أن "النيابة ، ستقدّم لائحة اتهام خطيرة ضدهما".