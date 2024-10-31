الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفه

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 13 مواطن بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية في نابلس، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: أيوب يحيى اشتية من قرية سالم، ومحمد الكعبي من روجيب، والجريح ضياء باسم خطاطبة، من بيت فوريك، شرقي المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وحققت معهم ميدانيًا، واعتقلت عددا عُرف منهم: أسامة شاهين، عدي فيصل العواودة، يوسف أبو زنيد، علاء إبريوش، منذر زونة، عماد جاد الله، محسن يونس المسالمة، عايد دودين، ومعاذ خالد الفقيه.

ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جيوس، شرقي مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله وبحسب شهود عيان فجّرت عبوات ناسفة عثرت عليها، وصادرت مركبة مدنية، عقب حملة اقتحامات واسعة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة الزاوية غربي مدينة سلفيت، وفتشت عددًا من منازل المواطنين؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.