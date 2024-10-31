المقاومة العراقية تهاجم 3 أهداف شمال وجنوب فلسطين المحتلة

وطن: هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، 3 أهداف عسكرية و"حيوية" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في عدة بلاغات عسكرية، إن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأفادت بأن مجاهدي المقاومة الاسلامية في العراق هاجموا هدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسير. منوهة إلى مهاجمة هدف عسكري في جنوب الأراضي المحتلة.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في "دكّ معاقل الأعداء" بوتيرة متصاعدة.