المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، عمليةً هاجمت فيها هدفاً حيوياً إسرائيلياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وبحسب ما ورد في بيانٍ نشرته المقاومة الإسلامية، فإنّ العملية تأتي استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لشعبَي فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما وأكّدت المقاومة، أنه في ظلّ الحرب المستمرة على فلسطين ولبنان، فإنّ عملياتها ستبقى مستمرّة في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة قد أعلنت في اليوم نفسه عن عملية ضرب هدفٍ حيوي في شمالي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.