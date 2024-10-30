حزب الله يشنّ هجوماً مركباً على "عين شيمر" و"إلياكيم" و"شراغا" و الاحتلال يعجز عن التصدي

وطن: شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الأربعاء، هجوماً جوياً مركباً، من الصورايخ النوعية وسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة "عين شيمر"، شرقي الخضيرة،و على تجمعات الاحتلال في معسكر "إلياكيم"، جنوبي حيفا، وقاعدة "شراغا"، شمالي عكا.

وحقق الهجوم أهدافه بدقة، إذ عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التصدي لصواريخ حزب الله ومسيّراته، التي حلّقت مدةً من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونفّذ حزب الله هذا الاستهداف، عند الساعة الـ5:00 مساءً (بتوقيت بيروت والقدس الشريف) رداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وقاعدة "عين شيمر" هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في "جيش" الاحتلال، بينما معسكر ‏"إلياكيم" هو تابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في "الجيش".

في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر" أيضاً، قصف حزب الله معسكر "أدام"، ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، الواقع جنوبي شرقي "تل أبيب"، بصواريخ نوعية. ‏

إقرار بإصابات مباشرة.. ومطاردة مسيّرات لأكثر من ساعة

و أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المسيّرات التي أطلقها حزب الله أدخلت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما تمت مطاردتها على مدى ساعة و9 دقائق، بحسب قناة "كان"، في اعتراف بما أكده حزب الله عن الفشل في اعتراضها.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال بانفجار مسيّرتين من لبنان، بينما أكدت وسائل إسرائيلية انفجار مسيّرة في قاعدة "شراغا"، وهي قاعدة لواء "غولاني" الأساسية، قرب عكا المحتلة.

وذكرت إعلام إسرائيلية أنّه يتم التحقق من انفجار مسيّرة في قاعدة "إلياكيم"، جنوبي حيفا المحتلة.

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجار ضخم في مدينة الخضيرة، التي أُصيب فيها مبنى بصورة مباشرة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحدثت "كان" عن "سلسلة لا تتوقف من صفارات الإنذار في الشمال، وصولاً إلى حيفا ومحيطها، بسبب تسلل مسيّرات من لبنان".

ودوّت صفارات الإنذار عكا، شمالي شرقي الخضيرة، وادي عارة، جنوبي شرقي حيفا، "الكريوت"، شمالي حيفا، و"نهاريا" ومحيطها، خشية تسلل طائرات مسيّرة.

المصدر: الميادين