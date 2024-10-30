حزب الله يهاجم قاعدتين بالخضيرة وعكا ومعسكرا لجيش الاحتلال جنوب حيفا

وطن: شن حزب الله، مساء اليوم الأربعاء، هجوما متزامنا بالصواريخ والمسيرات على قاعدة عين شيمر العسكرية شرق الخضيرة شمالي "تل أبيب" وقاعدة أخرى قرب مدينة عكا، وتجمعات جنود داخل معسكر قرب مدينة حيفا.

وأورد الحزب في بيان إن مقاتليه شنوا "هجوما مركبا من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة.. وتجمعات الاحتلال في معسكر إلياكيم جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا". وقال إنها "أصابت أهدافها بدقة بعد أن عجز الاحتلال عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن" في الأجواء الإسرائيلية.

كما أعلن الحزب أنه استهدف تجمعا من أكثر من 12 جنديا إسرائيليا بصاروخ موجه بين كفركلا ودير ميماس وأوقع قتلى وجرحى.

وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مبنى بالخضيرة أصيب إصابة مباشرة جراء هجوم حزب الله، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن شخصين أصيبا في الخضيرة بجروح طفيفة أثناء التوجه إلى الملاجئ.

وقال الحزب إنه استهدف أيضا قاعدة شراغا شمال عكا وحققنا إصابات دقيقة بعد عجز الاحتلال عن التصدي للصواريخ والمسيرات.

وقال الحزب في بيان إن الاحتلال عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في رأس الناقورة والشريط الساحلي الشمالي في عدد من بلدات الجليل الغربي.

من جهته قال جيش الاحتلال إنه رصد 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان، مشيرا إلى أنه اعترض مسيرة في يعارا على الحدود مع لبنان، بينما سقطت مسيرتان أخريان.

وقبل ذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيرة وحاول سلاح الجو مرات عدة اعتراض أخرى، ونقلت إذاعته عن مصدر إسرائيلي أن المسيرات التي يجري البحث عنها تحلق بسرعة غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة