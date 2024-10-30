ألمانيا: دعوى قضائية لمنع إبحار سفينة محملة بالمتفجرات إلى "إسرائيل"

وطن: قالت وكالة "رويترز"، إن محامين مدافعين عن حقوق الإنسان "رفعوا دعوى استئناف عاجلة إلى المحكمة الإدارية" في العاصمة الألمانية، برلين، "سعياً لمنع شحنة وزنها 150 طناً من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية،أم في كاثرين، المتجهة إلى إسرائيل".

ونقلت الوكالة عن "المركز الأوروبي للدعم القانوني"، قوله إن: "الدعوى رُفعت نيابة عن 3 فلسطينيين من غزة"، وأن الشحنة المأمول وقفها تشمل "متفجرات من نوع "RDX" يمكن استخدامها في الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي آب/أغسطس الماضي، منعت السلطات الناميبية السفينة ذاتها، التي غادرت ميناء "هاي فونج" في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي، وفق ما ذكرت "منظمة العفو الدولية".

وقالت المنظمة حينها إن السفينة (إم في كاثرين)، المملوكة لشركة "لوبيكا مارين" الألمانية، مُنعت من الدخول في العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، مضيفة أن السلطات البرتغالية طلبت مؤخراً من السفينة التحول إلى العلم الألماني قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وزادت الحكومة الألمانية في شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" خلال الأشهر الماضية، بحيث بلغت قيمتها 33.7 مليون دولار.

المصدر: "الميادين"+ "رويترز"