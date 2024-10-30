لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على بعلبك.. وشهداء وجرحى في الاعتداءات على الجنوب

وطن: واصل الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانه على مختلف المناطق في لبنان، مكثفاً القصف على مناطق في مدينتي بعلبك وصور.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة بعلبك ومحيطها، وشملت الغارات المعادية الأحياء السكنية في تلال رأس العين، عمشكي، العسيرة، طريق الكيال، ولجهة مدخلي بعلبك الشمالي والجنوبي.

كما استهدف الطيران الحربي المعادي محلة عين بورضاي، دورس وخزانات مازوت في محيطها، وعلى أطراف بلدة شمسطار، وعلى بلدة إيعات والجوار، بالتزامن مع غارات عنيفة على سحمر ولبايا في البقاع الغربي.

وأكدت مصادر محلية أنّ الاحتلال نفذ غارة عنيفة استهدفت محيط مستشفى دار الأمل في بعلبك.

وشهدت مدينة بعلبك نزوح عدد من أهالي المناطق في المدينة بعد التهديدات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري.

وفي جبل لبنان، أشارت مصادر محلية إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق القماطية في قضاء عاليه.

أمّا في الجنوب، فأفادت مصادر محلية، بأنّ الطائرات الإسرائيلية استهدفت مدينة النبطية الفوقا.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الرمادية، وأخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي الرمادية والشعيتية في قضاء صور، بالإضافة إلى استهداف بلدة السريرة في منطقة جزين الجنوبية.

في غضون ذلك، يعمل الدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي على سحب طفل شهيد، و5 جرحى من جراء الغارة التي شنها طيران العدو على منطقة الزراعة قرب صور.

بدورها، أشارت مصادر محلية، إلى أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدة غارات على الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المدينة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية حافلة لنقل الركاب (فان) على طريق الكحالة - عاريا في محافظة جبل لبنان.

كذلك، أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً باتجاه سيارة على طريق بشامون في محافظة جبل لبنان، لكن الصاروخ فشل في إصابتها.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة قد أعلن ارتقاء 8 شهداء وإصابة 21 آخرين في الغارة التي شنّها الاحتلال على الصرفند أمس.