حصيلة العدوان على قطاع غزة تتجاوز الـ144 ألفاً بين شهيد وجريح

وطن: استُشهد 14 مواطناً وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حيّ السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومحيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وفي التفاصيل، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حيّ السلاطين بمدينة بيت لاهيا.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين معظمهم أطفال في قصف الاحتلال محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى استشهاد أكثر من 1250 في عدوان الاحتلال المكثّف على شمال قطاع غزة منذ أسابيع.

هذا وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 100 وشهيدين و287 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 43,163 شهيداً و 101,510 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.