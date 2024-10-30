تدمير آليات الاحتلال واستهداف تحشداته.. عمليات نوعية للمقاومة في غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزّة شمال القطاع.

وفي التفاصيل، ذكرت الكتائب أن مقاتليها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند من نوع "اشزاريت"، بقذيفة "الياسين 105"، وجيب "همر"، بقذيفة مضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة أرضية شمالي شرقي المقبرة الشرقية شرق مدينة غزّة.

من جهتها، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تحشدات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي منطقة جحر الديك جنوبي مدينة غزّة شمال القطاع، بعددٍ من قذائف "الهاون".

كذلك، استهدفت السرايا برشقة صاروخية من نوع (107)، مواقع القيادة والسيطرة التابعة لـ "جيش" الاحتلال على امتداد محور "نتساريم".

وأعلنت السرايا، أنها تواصل قصف مواقع القيادة والسيطرة التابعة لـجيش الاحتلال في محور "نتساريم"، برشقة من صواريخ (107)، وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، ولواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى.

ووثّقت المقاومة عملياتها المستمرة عند مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، حيث عرضت كتائب الأقصى مشاهد من استهداف تحشدات الاحتلال في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، بقذائف "الهاون".

كذلك، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد من استهداف تموضع لقوات الاحتلال، شرقي مخيم جباليا شمال القطاع، بقذائف "الهاون".

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بمقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة بنيران المقاومة خلال المعارك الدائرة في جباليا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ هؤلاء ينتمون إلى وحدة النخبة "الأشباح 888"، وهي إحدى الوحدات الخاصة المنوط بها إنجاز سريع "للكشف والقتل" في أماكن المعارك، وتسهيل العمليات لسلاحي الجو والبر.