حزب الله يستهدف قاعدة "طيرة الكرمل" جنوبي حيفا.. ويفشل محاولات تسلل للاحتلال جنوباً

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأربعاء، عدداً من العمليات النوعية، حيث استهدفت قاعدة للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، بالتزامن مع ضرباتها المركّزة على تجمّعات الاحتلال في الاشتباكات البرية جنوبي لبنان، وتحديداً في بلدة الخيام، وذلك في إطار التصدّي لمحاولات التسلل.

هجوم بالمسيّرات على قاعدة "طيرة الكرمل"

وبنداء "لبيك يا نصر الله"، وفي إطار سلسلة "عمليات خيبر"، شنّ مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ7:45 من صباح اليوم الأربعاء، هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "طيرة الكرمل" في جنوبي حيفا، ‏حيث أصابت أهدافها بدقة. ‏

كذلك، قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ01:25 من بعد الظهر، "‏الكريوت" شمالي مدينة حيفا، بصلية صاروخية.‏

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار مُسيّرة في مصنع لإنتاج قطع غيار جوية في المنطقة الصناعية في مستوطنة "نهاريا" في الشمال.

وقالت قناة "كان" إنّ "طائرة من دون طيار أصابت مصنعاً يُنتج مكوّنات الطائرات في المنطقة الصناعية الشمالية في نهاريا صباح اليوم، من دون دوي صفارات الإنذار".

استهدافات مركزة لتجمعات الاحتلال

وفي إطار استهدافاتها لتجمّعات الاحتلال، استهدفت المقاومة الإسلامية، عند الساعة الـ11:00 من قبل ظهر اليوم، تجمّعاً لجنود الاحتلال في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية. ‏

وعند الساعة نفسها، استهدف مقاتلو المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في منطقة وطى الخيام (جنوبي شرقي ‏البلدة) بصلية صاروخية، وأيضاً تجمّعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية. ‏

ثم عند الساعة الـ12:00 ظهراً، استهدفت المقاومة، ‏للمرة الثانية، تجمّعاً لجنود الاحتلال في خلة العصافير في الخيام بصلية صاروخية. ‏

كما استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ12:30 من بعد ظهر اليوم، تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية، ثم أعادوا استهداف تجمّع للاحتلال عند بوابة شبعا، للمرة الثانية، عند الساعة الـ12:45، بصلية صاروخية. ‏

وعند الساعة الـ01:30 من بعد الظهر، استهدف المقاتلون للمرة الثانية تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة وطى الخيام، بصلية ‏صاروخية. ‏

بعد ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ02:15 من بعد الظهر، تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت تجمّعات الاحتلال، فجراً، في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام، وفي منطقة اليعقوصة عند أطراف البلدة.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

إصابات مباشرة

إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل جريحين أحدهما بحال الخطر إلى مستشفى "رامبام" في حيفا من جراء سقوط صواريخ في المطلة.

كما أعلن مراسل "القناة الـ12" الإسرائيلية إصابته الليلة الماضية خلال نشاط مع فريقة في لبنان، خلال خدمته الاحتياطية، حيث تعرّض لكسر في الساق.

وأضاف المراسل أنّه "وقع في جنوبي لبنان حدث معقّد إلى حد ما، حيث استغرق الأمر ساعات لإجلاء الجرحى، ولم يكن الأمر سهلاً".

المصدر: "الميادين"