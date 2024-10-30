إصابة ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب مساء اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين، بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وانتشرت في محيط مدرسة بنات بيت أمر الثانوية، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات الاختناق وجرى علاجهم جميعا ميدانيا.