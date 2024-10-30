تدخلات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة خلال عام من حرب الابادة

• أطلق ما يزيد عن 1350 مبادرة شبابية استفادة منها ما يقارب 130 ألف فرد

• وزع على الأطفال والنساء والفئات المستضعفة 5 مليون وجبة طعام. وأكثر من 10,902 ألاف طرد (كرامة) على النساء و 28000 طرد من المواد الصحية والنظافة الشخصية على الأطفال والمراهقين

وطن: نفذ منتدى شارك الشبابي مع مجموعات شبابية وشركاء دوليين ومحليين خلال عام من حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدد كبير من المبادرات الإنسانية والتدخلات التي هدفت إلى تعزيز قدرة الناجين النازحين على التكيف، وتوطيد المشاركة المجتمعية وتلبية الاحتياجات العاجلة، التي تعطي الأولوية لتعبئة الشباب والعمل التطوعي دور فعال في الجهود الإنسانية المبذولة في قطاع غزة بمساعدة 800 متطوع ومتطوعة وذلك ضمن إطار حملة الاستجابة "شارك شعبك".

وأفاد مدير العمليات البرامجية في منتدى شارك الشبابي عادل سباعنة، بان "شارك" زاد من تدخلاته الانسانية في غزة منذ الثامن من أكتوبر لتشمل دعم الأفراد النازحين في محافظات غزة الخمس (شمال غزة وغزة الوسطى وخان يونس ورفح)، حيث تمثلت مجالات التدخل الرئيسية في:

الصحة الشمولية: دعم الصحة الإنجابية والجسدية والنفسية

اذ عمل برنامج (شارك) للصحة الشمولية على سد هذه الفجوة من خلال توفير التعليم حول الصحة الإنجابية وتوفير الخدمات الصحية وعقد الندوات التوعوية، للفئات المستضعفة وتقديم الأدوات اللازمة للحفاظ على الصحة خلال الأزمات وحالات الطوارئ التي تقف عائق امام القدرة على الوصول للخدمات الصحية الأساسية وخاصة للأطفال والنساء. وتضمن البرنامج

النساء في ظل الحرب: حيث انتفعت أكثر من 2500 امرأة من الحملات التوعوية حول الصحة الشمولية والإنجابية التي غطت مواضيع كالنظافة الشخصية وطرق الوقاية من الامراض والتغذية والعناية اللازمة ما بعد الولادة.

العنف المبني على النوع الاجتماعي: اذ شاركت أكثر من 60 ألف أمرأه بالحملات التوعوية حول هذا العنف والتي ركزت على تحديد طبيعة العنف، والحصول على الدعم، إضافة لاستراتيجيات السلامة الشخصية.

الأطفال والمراهقين: حيث عقد اكثر من 1200 ورشة عمل حول الصحة وبناء القدرة على الصمود استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل ومراهق، مؤكدة على مفاهيم الصحة والرفاهية العاطفية والاستجمام.

توزيع عدد من الطرود: وزع أكثر من 10 ألاف و902 طرد كرامة على النساء وما يقارب ال 28000 طرد من المواد الصحية والنظافة الشخصية على الأطفال والمراهقين.

الطعام والغذاء: وزع (شارك) منذ بداية الحرب، ما يقارب 13 ألف وجبة ساخنة جاهزة للأكل يومياً، ليصل إجمالي الوجبات الموزعة للنازحين في غزة ومن ضمنهم الأطفال والنساء والفئات المستضعفة 5 مليون وجبة. إضافة لذلك فقد وزع أكثر من 11 ألف و 500 طرد طعام بالتزامن مع توزيع قرابة 100 ألف لتر من الماء، كما وزعت قرابة 100 ألف ربطة خبز.

وأوضح سباعنة، إن النقص الكبير في الغذاء، دفع (شارك) والمجموعة الغذائية للعمل على عدة تدخلات ركزت على توزيع المكملات الغذائية المعروفة في (LNS-MQ)للنازحين من رفح وحتى خانيونس. اذ تمكن حتى بداية أكتوبر 2024 من توزيع 201 طن على أكثر من 134 ألف مرضعة وحامل وطفل تحت سن خمس سنوات.

البرامج التعليمية: في حين عمل برنامج التعليم الشعبي على وصول التعليم للطلبة النازحين، واستفاد منه حتى اليوم 2900 طالب في 50 صف مختلف يغطي مواضيع تعليمية أساسية ودمجها في التعليم الصحي والدعم النفسي في شمال غزة وخان يونس والوسطى.

المبادرات الشبابية: إذ أطلق (شارك) ما يزيد عن 1350 مبادرة استفادة منها ما يقارب 130 ألف فرد، وتركزت هذه المبادرات على: إعادة تأهيل المخيمات: كإضاءة الطاقة الشمسية، والمطابخ المشتركة وأفران الطعام والتي تحسن الظروف المعيشية في المخيم.

المبادرات الصحية: وتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، بتنظيم حملات اللقاحات، والجلسات التوعوية حول الصحة إضافة لبنوك الدم المتنقلة.

المبادرات الاجتماعية: والتي عملت على رفع معنويات العائلات النازحة من خلال عقد فعاليات مختلفة يقودها الشباب في المناسبات المختلفة مثل شهررمضان والأعياد، إذ قدموا مجموعة من طرود الطعام والألبسة والألعاب المختلفة.

مبادرات أخرى ساهمت في دعم المجتمع المحلي

اضافة الى القيام بتنفيذ مبادرات (كلام يافعين)، (هيروشيما غزة)، (سينما النزوح) ومبادرة (باربرا) التي عملت على توفير الراحة النفسية وحافظت على الموروث الثقافي وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.