الاتحاد العام للمرأة يدعو إلى طرد "إسرائيل" من هيئة الأمم المتحدة

وطن: أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قرار الاحتلال الاسرائيلي حظر انشطة وتواجد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا معتبرا أنه يمثل سابقة خطيرة هي الاولى من نوعها بعد ٧٧ عاما على تأسيسها عام ١٩٤٧ وخطوة تندرج في سياق ابادة الشعب الفلسطيني ومحاولة لمدها نحو ابادة التاريخ الشاهد على اغتصاب فلسطيني.

وقال الاتحاد ان القرار ايضا يمثل اعلان حرب على هيئة الأمم المتحدة والذي يعبر عن منحى في سلوكيات "إسرائيل" اتجاه كيان مهم من كيانات الامم المتحدة التي ارتبط تأسيسها مع إنشاء دولة الاحتلال وشرطا من شروط إقامتها.



ونوه الاتحاد إلى معاني قرار الحظر بهدف وقف الخدمات الأساسية والشاملة المقدمة من الأنروا امعانا في سياسة التجويع والحرمان الممارسة على الارض منذ بدء الحرب العدوانية على القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي التي تمثل خدمات إغاثية لا يمكن الاستغناء عنها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والذي سيلقي بتداعيات ضارة على حياة المواطنين والموطنات المعتمدين على الاونروا كمصدر رئيسي لهم.



وختم الاتحاد بيانه بان اصرار دولة الاحتلال على دحرجة مواقفها المعاديةً لم يكن ليتخذ لولا الصمت العربي والدولي وعدم ارتقائه إلى مستوى المعاناة الانسانية او المخاطر السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية برمتها وانه لم يكن لإسرائيل ان تتغول لولا الغطاء والدعم الأمريكي والغربي المقدم لها داعيا إلى وقف توريد السلاح الفتاك التي يمدونه لها ووقف سياسة ازدواجية المعايير معتبرا انه ان الاوان لوضع حد لتماديها وغطرستها من خلال القرار المنتظر بطرد "إسرائيل" من الهيئة الدولية بسبب عدم التزام الاحتلال لقراراتها وعدم اكتراثه بها