قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على طلبة مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الطلبة عند منطقة التل في البلدة القديمة، أثناء مغادرتهم المدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال طاردت الطلبة في أحياء البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة "البوابة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ فترة وبشكل متكرر يوميا مهاجمة طلبة المدارس في بلدة الخضر وإصابتهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي تطلقه عليهم.