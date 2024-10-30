6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

وطن: استُشهد، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف سوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية نقلا عن مسعفين، إنه تم نقل 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في سوق مشروع بيت لاهيا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,163، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 101,510، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.