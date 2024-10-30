النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله: الاحتلال تراجع عن التسلل لبعض المواقع وهو عاجز عن مواجهة المقاومين بشكل مباشر

وطن: قال النائب وعضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر عدوانه الأخير إلى تدمير حزب الله ورسم معادلة جديدة للمنطقة.

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول منذ أيام التقدم نحو بلدة الخيام، حيث تتصدى له المقاومة بقوة وثبات، مما يحبط جميع محاولات التسلل نحو البلدة.

وأشار إلى أن صواريخ المقاومة تستمر في ضرب تجمعات الاحتلال من جنوب الليطاني، مؤكدًا أن ما يحدث في جنوب لبنان يتجاوز حدود الوصف ولا يمكن للصور أن تنقل حجم التضحيات والبطولات.

وشدد على أن المقاومين كانوا على مستوى المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وأن شعبهم يقف إلى جانبهم.

وأضاف فضل الله أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي قرية على حدود لبنان حتى الآن، بل اضطر للتراجع عن بعض المواقع التي تسلل إليها، وهو عاجز عن مواجهة المقاومين بشكل مباشر.

وأكد أن صواريخ المقاومة تمنع الاحتلال من التقدم وتجبره على القتال عن بُعد، مشيرًا إلى أن الرد على أي اغتيال إسرائيلي جديد سيعني مزيدًا من التمسك بحق المقاومة في الدفاع عن لبنان.

وفيما يتعلق بقيادة المعركة، أكد فضل الله أن قيادة حزب الله، بقيادة الشيخ نعيم قاسم، هي المسؤولة عن إدارة مجريات الحرب واتخاذ القرارات.

كما أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران تقف موقف المساندة والدعم للمقاومة اللبنانية كما كانت تفعل في الماضي.

أكد على أن صمود الشعب والمقاومة سيفتح المجال لحل سياسي يضع حدًا لسياسات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، مشددًا على أن المقاومة ستظل ضرورة وطنية لمنع الاحتلال من فرض شروطه على لبنان.