شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 31/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

• أجزاء من بلدة الرام وتشمل محيط مكتب شركة كهرباء محافظة القدس ومطعم فتوش ، حارة الشوامرة ، محيط قاعة الياسمين ، محيط قاعة قصر السلطان ، محيط قاعة القصر العثماني ، نزول الغاز القديم ، شارع الرام قرب الجدار ويشمل داخل وخارج الجدار ، محيط قصر الضيافة ، محيط مطبعة الخطاط جمال التميمي ، محيط كراج الصباغ ومخبز النتشة ، محيط حلويات شهرزاد ، محيط قاعة الربيع ، محيط مفرق الرام القديم وسبيتاني بجانب الجدار.

• أجزاء من منطقة عطاروت وتشمل محيط كازية القواسمي وإدريس لمواد البناء ، محيط جريدة القدس ، شارع عطاروت المطار ، محيط منجرة وحي البازيان.

• أجزاء من قرية قلنديا قرب الجدار.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.