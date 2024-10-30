منظمة البيدر: مستوطنون ينصبون يحاصرون منزل في تجمع المعرجات بالاسلاك الشائكة

وطن: قام مستوطنون صباح اليوم الأربعاء بنصب أسلاكا شائكة حول منزل أحد المواطنين في تجمع المعرجات البدوي شمال غرب اريحا .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ،بأن مستوطنون اقتحموا صباح اليوم تجمع المعرجات البدوي ، ونصبوا أسلاكا شائكة حول منزل المواطن سليمان موسى كعابنه وحاصروا المنزل بمن فيه من الأطفال والنساء في تحدي سافر للمواطنين وانتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية.

واضاف بأن المنطقة تشهد حالة اشتباك يومي مع المستوطنين الذين يدفعون المنطقة في أتون صراع ديني ،من خلال سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.