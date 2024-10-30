المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً إسرائيلية في فلسطين المحتلة

وطن: هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، هدفاً حيوياً إسرائيلياً شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وتوعّدت المقاومة العراقية بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كذلك، أعلنت سرايا أولياء الدم في العراق، اليوم، تنفيذ عمليتين نوعيتين بالطيران المسيّر؛ الأولى هاجمت هدفاً حيوياً في غور الأردن، والأخرى هاجمت هدفاً حيوياً في شمال طبريا.

وأكدت أن ذلك يأتي "التزاماً بتكليفها الشرعي، وانتصاراً للدماء البريئة في غزة ولبنان النازفتين، وإيماناً بوحدة الساحات".