شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، إثر سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على منازل وأماكن لجوء للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين.

وفي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفلة وامرأتان، جراء قصف استهدف منزلاً في منطقة الشيخ ناصر.

وفي وقت سابق، أسفر قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في دير البلح، وسط القطاع، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد من الأطفال.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني ستة شهداء من تحت الأنقاض بعد استهداف تجمع للمدنيين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قصفًا مدفعيًا وجويًا وبحريًا عنيفًا استهدف حي النزلة بجباليا، ما تسبب بتضرر منازل ومبانٍ على نطاق واسع، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وسط تزايد الإصابات.

وفي شمال القطاع، ارتفعت حصيلة شهداء قصف المنازل قرب ميدان بيت لاهيا إلى 19 شهيدًا وفقًا لمصادر طبية.

ويشهد قطاع غزة عدوانا واسعًا، حيث تتواصل الغارات على منازل المدنيين وتجمعات النازحين، وسط تنديد دولي بارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المواطنين العزل.