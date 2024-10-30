الاحتلال يهاجم طلبة المدارس في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طلبة المدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وتمركزت في منطقة "التل"، واطلقت قنابل الصوت باتجاه الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتشهد بلدة الخضر اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال، التي تحاول عرقلة المسيرة التعليمية، والحياة اليومية للمواطن، من خلال إجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه منازل المواطنين