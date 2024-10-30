الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من واد الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل المواطن محمد حسن النواجعة واستولت على مركبته وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وقال الناشط في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل في أحياء صافا والرياضة وبيت زعتة والظهر، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بساكنيها، واعتقلت الشاب محمد نضال منير اخليل.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل وتمركزوا داخلها، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي في شوارع البلدة.

الجدير بالذكر ان تربية شمال الخليل قررت تأخير دوام المدارس في بيت أمر حتى الساعة التاسعة، بسبب اقتحام قوات الاحتلال المستمر للبلدة.