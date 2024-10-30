مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون المعمرة جنوب نابلس

وطن: أقدم مستوطنون، على قطع واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في اراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي، بأن مواطنين تمكنوا اليوم من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستعمرة "عيليه" ويمنعهم الاحتلال من دخولها، وتفاجأوا بقيام المستوطنين باقتلاع وتقطيع عشرات أشجار الزيتون المعمرة، خاصة في منطقة "بطيشة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى تشرين الأول 2024، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة بما فيها القدس، وأدت إلى اقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 14280 شجرة معظمها أشجار زيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.