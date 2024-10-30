مستشاران لبايدن سيزوران المنطقة في مسعى لإنهاء حرب لبنان

وطن: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكجورك سيصلان إلى "إسرائيل" غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.

وذكر الموقع الأمريكي أنه إذا توصل كبير مستشاري الرئيس جو بايدن، آموس هوكستين وبريت ماكغورك، إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل و"حزب الله" خلال زيارتهما، فسيؤدي ذلك "إلى تهدئة الحرب".

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنهم يعتقدون أنه بعد الضربات التي تعرض لها "حزب الله" في الشهرين الماضيين، بما في ذلك اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، فإنه أصبح أخيرا على استعداد لفصل نفسه عن "حماس" في غزة.

وأكدوا أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع قليلة".

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع عدد من الوزراء وكبار قادة الجيش وأجهزة المخابرات مساء أمس الثلاثاء لمناقشة الصفقة المحتملة، مشيرين إلى أن هوكستين ينتظر أن يقرر القادة الإسرائيليون ما إذا كانوا سيمضون قدما في الصفقة قبل سفره، وقالوا إن حقيقة قدومه هو وماكغورك تشير إلى أن نتنياهو يؤيد متابعة الصفقة.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن الاتفاق الذي تتم مناقشته يستند إلى إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 في لبنان.