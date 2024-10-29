11 شهيدا في غارات للاحتلال على جنوب لبنان

وطن: استشهد 11 مواطنا لبنانيا وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات للاحتلال على حارة صيدا وبلدة الصرفند، جنوب لبنان.

كما أعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11478 اعتداء.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل 77 شهيداً و180 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان إلى 2787 شهيدا و12772 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 168 شهيدا و232 مصابا من العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تضرر 38 مستشفى و79 مركزا طبيا وإسعافيا و239 آلية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينة النبطية وبلدات: الصرفند، والبازورية، وكفر تبنيت، والنبطية الفوقا، ورميش، وقطمون، وحانين، والخيام، وشقرا، وعيتا الجبل، وسيناي، والقطراني، والكفور، وتعلبايا، وعين بعال، والحوش، والطيري، وكفر دونين، وقلاويه، وكفرا، وبرعشيت، ويحمر الشقيف، ودير الزهراني، وقليا، والمنصوري، وشمع، وبيوت السياد، وحبوش، وصفد البطيخ، وتولين، وارشاف، وحداثا، ومجدل زون، وشيحين، والشهابية، في جنوب لبنان والبقاع.