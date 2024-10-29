زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. نزوحٌ قسريٌّ للناس من الشمال إلى مدينة غزة، حيث التشرد والتيه في الامكان

منذ عامٍ تقريبًا لم تشهد شوارع غرب مدينة غزة ووسطها هذا الاكتظاظ للناس، حيث عادت لذاكرتي وأنا في الطريق للمكتب أيام المهرجانات، ولكنّ ما يحدث ليس مهرجانًا؛ فوجوه الناس كالحةٌ تطغى عليها ملامح الخوف والبؤس، والشوارع لا تعجّ بالباصات التي تنقل الجماهير، بل تزدحم بالكثير من العربات التي تجرّها الحيوانات وتتكوّم عليها النساء والأطفال المرهقون من النزوح القسري من بيت لاهيا وجباليا. يلتفتون يمينًا وشمالًا غير مصدقين أنهم نجوا من الجحيم الذي كاد ينهي حياتهم، ويبحثون ربّما عن وجهٍ قد يُميّزونه. غرباءٌ عن الأماكن ولا يعرفون إلى أين يتجهون، سمعت أحدهم يسأل إذا كان هذا الطريق يؤدي إلى معسكر الشاطئ، ويقول آخر ربما نجد مدرسة في طريقنا كي نرتاح.

أثناء مروري في شارع الجلاء رأيت عائلاتٍ تتكوّم بجانب ما تبقى من جدران أو ما كان سابقًا يُسمّى رصيف. تساءلت في داخلي أين سيذهب كل هؤلاء؟ وأي مكانٍ سيتّسع للآلاف من الناس؟ فالمدارس مُكتظّة، وبقايا البيوت مُكتظّة، وبقايا الدكاكين مُكتظّة، حتى أنّ النساء بدأت تنشر الغسيل على حبالٍ في الشوارع التي ما زال فيها ثمّة مساحة لاستيعاب نازحين جُدد.

اتصلت بزميلةٍ في العمل كي أطمئنّ أين انتهى بها المطاف مع عائلتها، قالت بصوتٍ مرهق وهي تكاد تبكي "قصفوا البيت وطلعنا على مشروع بيت لاهيا، رجعوا قصفوا على الناس، أنا والأولاد والبنات تصاوبنا، كُلنا تصاوبنا". وأكملت "من يومين وإحنا بنحاول نطلع بس الجيش محاصرنا"، وردًا على سؤالي علمت أنه لم يُسعفها الوقت لتحمل معها الكثير من الأشياء لأنها كانت تركّز على نجاتها مع الأولاد.

لم أكن بحاجة لمعرفة المزيد، فعدا عمّا تتناقله الأخبار من حجم الأهوال التي تعرّض لها أهالي الشمال للأسبوع الثالث على التوالي، نحن نسمع صوت القصف مباشرةً، وأزيز الطائرات المُسيّرة يصمّ الآذان لدرجة أنني في كُلّ مرّة أشعر وكأنّ الصاروخ سيسقط فوق رأسي.

كُلّ يوم تزداد شراسة الجيش الصهيوني النازي عن اليوم الذي سبقه، إلى الحدّ الذي يصعب وصفه. سألتني صديقة من الضفة: "ماهي قصة الحفرة التي يضعون فيها النساء والأطفال؟" فشرحت لها كيف يقوم الجنود بفصل النساء عن الرجال ثم يُجبروهنّ على النزول في حفرة عميقة مكان إحدى البنايات أو الشوارع المدمّرة التي خُسفت بها الأرض، ثم تلفّ الآلية العسكرية حول الحفرة مثيرةً الغبار والرعب في نفوسهن، وهنّ يحاولن الخروج تحت الرصاص المتطاير فتصاب منهنّ الكثيرات قبل أن يتمكنّ من النجاة، وبنفس الطريقة يتعامل جيش الاحتلال مع الأطفال، هكذا بلا رحمة.

إنّ كلّ هذه الوحشية التي يمارسها الجنود المرتزقة مع النساء والأطفال، تدلّنا على الأهوال التي يتعرّض لها الرجال أثناء التحقيق معهم بدعوى الحصول على معلومات عن المقاومة.

المؤسف أنّ كُلّ ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع الإدارة الأمريكية وقادة الدول الذين يقدمون الدعم العسكري والمعنوي للكيان الصهيوني، وكما تعوّدنا الآن، يتشدّق الجميع بضرورة توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ذات الوقت الذي يتجاهلون فيه معنى الإنسانية عند مطالبتهم بإيقاف هذا العدوان الهمجي، وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب في كافة مناطق القطاع.

لقد سقطت الأقنعة منذ زمنٍ، وسقطت معها أيّة أوهامٍ حول احتمال أن يقدم هؤلاء النازيون الجدد أيّ عونٍ لنا. أمّا الشعب في غزة، فيدرك بدوره أنّه لا بدّ سيحين الوقت للخروج من هذا الجحيم ووقف هذا العدوان وسيتم تقويض أهداف الكيان العنصري الغاصب في اقتلاعنا وتهجيرنا من أرضنا.

"زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار"