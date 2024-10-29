2787 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 2787 شهيدا و12 ألفا و772 جريحا.

وقالت "الصحة"، في بيان لها، مساء الاثنين إن "غارات العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ24 الماضية أسفرت عن 5 شهيدا و33 جريحا".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وفي مقابل ذلك، يرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.