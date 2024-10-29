"الأغذية العالمي" يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة

وطن: دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات على الفور لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، وحذر من أن الأزمة الإنسانية هناك يمكن أن تتفاقم قريبا نتيجة لما وصفه بأنه قيود شديدة على تدفق المساعدات.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي في بيان، أنه "مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة، فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسن الظروف على الأرض".

وقال إن لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية جاهزة في مصر والأردن تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة لأن نقاط الدخول المفتوحة قليلة جدا والبعض الآخر غير آمن بما يكفي.

ومنذ احتلال "إسرائيل" لمعبر رفح في أيار/ مايو الماضي، بعد أكثر من عام من بدء عدوانها على غزة، أصبحت جميع الطرق المؤدية إلى القطاع تحت سيطرتها.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن "القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة شديدة، وإن القطاع لم يدخله هذا الشهر إلا خمسة آلاف طن".

وأضاف أن الموافقة على الشاحنات وسائقي الشاحنات والتأخير عند نقاط التفتيش هي من بين القيود الأخرى التي يتعين معالجتها لتحسين تدفق المساعدات للقطاع.