الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم طفل من حوسان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل، من قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تامر رائد حمامرة (19 عاما) وشقيقه عدي (17 عاما)، بعد مداهمة منزل العائلة وتفتيشه في منطقة الشرفا.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال اعتقلت، كذلك، الشاب محمد فؤاد حمامرة (18 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة الشرفا عند المدخل الشرقي لقرية حوسان، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين.